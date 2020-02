Corruption 2029: svelato il nuovo titolo strategico degli sviluppatori di Mutant Year Zero (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di The Bearded Ladies, responsabili del piacevole titolo tattico Mutant Year Zero: Road To Eden, hanno annunciato l'arrivo di un nuovo esponente del genere, Corruption 2029.Corruption 2029 sarà ambientato, guarda caso, nell'anno 2029 e vedrà i giocatori impegnati a gestire un team di supersoldati in un'America post-apocalittica. Esattamente come Mutant Year Zero, anche Corruption 2029 sarà un titolo "X-Com like" e vedrà combattimenti tattici a turni, con una sana dose di strategia e stealth. Non tutti gli scontri si potranno superare con la forza bruta e dovremo ricorrere ad un pizzico di immaginazione per riuscire a piazzare le nostre truppe nei posti più vantaggiosi possibili per sferrare gli attacchi più efficaci.Sfortunatamente, non abbiamo molte altre informazioni al momento, nonostante il lancio del gioco sia praticamente imminente: il ... eurogamer

Eurogamer_it : Annunciato #Corruption2029, un nuovo 'X-Com-like' dagli sviluppatori di #MutantYearZero. - FM_Pagano : Corruption 2029: annunciato il nuovo titolo dagli autori di Mutant Year Zero - tech_gamingit : Corruption 2029 è il nuovo gioco dai creatori di Mutant Year Zero, previsto per il 17 Febbraio via Epic Games Store -