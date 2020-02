Coronavirus, Hong Kong impone la quarantena (Di sabato 8 febbraio 2020) Sono almeno 26 le persone contagiate dal Coronavirus ad Hong Kong e il primo decesso è stato registrato pochi giorni fa. Le proteste dei cittadini che chiedevano a gran voce maggiore protezione da possibili contagi in arrivo dal resto della Cina sembrano aver sortito l'effetto sperato: è partita in queste ore la quarantena obbligatoria di due settimane per chiunque arrivi ad Hong Kong dal resto della Cina.Turisti, visitatori e cittadini dovranno isolarsi in modo autonomo nelle stanze degli hotel o nei centri gestiti dal governo, mentre tutti i residenti dovranno restare nelle proprie abitazioni. Chi non rispetterà le nuove regole temporanee potrà essere multato o, in caso di recidiva, condotto in carcere. Virus: in Cina 722 morti, più della Sars. Nuovi contagi sulla Diamond Princess. Rientra allarme a Chieti L’ultimo bilancio ... blogo

FerruccioColaci : RT @LecceSette: Febbre e tosse al ritorno da Hong Kong: altro caso sospetto di coronavirus nel Salento - assaloni : RT @MarcoSanavia1: Ma quei coglioni degli studenti padovani non avevano detto che la quarantena è razzista? Come la mettiamo? - Carlo_bis : RT @ImJamesTheBond: ULTIM'ORA URGENTE - Taiwan: Due turisti rientrati a Taipei dall'Italia hanno il Coronavirus. Sono stati in ITALIA il 22… -