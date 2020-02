Bolletta gas: tempo emissione massimo, ecco come funziona (Di sabato 8 febbraio 2020) Bolletta gas: tempo emissione massimo, ecco come funziona Bolletta gas: ogni quanto ne viene emessa una? Le tempistiche dipendono dal mercato di appartenenza. In ogni caso è possibile richiedere un indennizzo se non vengono rispettate le scadenze previste: a quanto ammonta? Bolletta gas: ogni quanto arriva? Non c’è una risposta univoca a questa domanda, infatti, le tempistiche legate all’invio della Bolletta del gas variano a seconda del mercato di appartenenza, tutelato o libero. Per quanto riguarda il mercato tutelato, la frequenza cambia a seconda dei consumi annui, dunque, l’invio avviene ogni 4 mesi sotto i 500 metri cubi all’anno, ogni 3 mesi tra i 500 e i 5mila metri cubi all’anno e ogni mese sopra i 5mila metri cubi all’anno. Segui Termometro Politico su Google News Tra l’altro, visto che le bollette ordinarie, cioè al di sotto dei 5mila metri cubi (oltre questa ... termometropolitico

