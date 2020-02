Attico Monina a Sanremo su OM con Matteo Faustini e Irene Grandi (Di sabato 8 febbraio 2020) L'Attico Monina a Sanremo è giunto all'ultimo step con le consuete fasce orarie: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 Michele Monina intervista i cantanti in gara in compagnia di tanti ospiti presso lo spazio esclusivo di Optimagazine. Le interviste e gli interventi saranno trasmessi in diretta su OMTV e sui canali ufficiali di Optimagazine, su YouTube e Facebook. Nei giorni scorsi all'Attico Monina sono arrivati, Piero Pelù, Tosca, Francesco Gabbani, Marco Masini, Le Vibrazioni, Gabriella Martinelli e Lula e Alberto Urso e hanno raccontato le prime impressioni a caldo sulla loro partecipazione a Sanremo 2020. Ieri, venerdì 7 febbraio, è stato il turno di Matteo Faustini e Irene Grandi. Matteo Faustini all'Attico Monina Matteo Faustini ha perso la gara come vincitore delle Nuove Proposte con il brano Nel Bene E Nel Male e viene accolto da Michele Monina nel salotto di ... optimaitalia

