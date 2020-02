Antartide: Temperatura di oltre 18 gradi. E’ record (Di sabato 8 febbraio 2020) Caldo record in Antartide: +18,3 gradi, la Temperatura 18,3 gradi mai registrata In Antartide si è registrata la più alta Temperatura mai registrata prima ad ora di 18,3 gradi. A lanciare la notizia riferirlo è stato il Servizio Meteorologico Nazionale del paese sudamericano. Secondo l’autorità alle dodici nella stazione scientifica Esperanza, la colonnina di mercurio ha segnato … L'articolo Antartide: Temperatura di oltre 18 gradi. E’ record Universo7p. universo7p

