Alessandro Florenzi, brutto fallo e rosso diretto in Getafe-Valencia (Di sabato 8 febbraio 2020) Fine settimana da dimenticare per Alessandro Florenzi. L'esterno prima ha assistito in tv al pesante ko interno della Roma contro il Bologna nella serata di venerdì e poi si è reso protagonista di una prestazione a dir poco deludente con la maglia del Valencia, macchiata da un brutto episodio. Il terzino capitolino nel corso del match contro il Getafe è stato espulso con un rosso diretto, per un'entrata pericolosa su un avversario. fanpage

