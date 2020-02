Xylella: si prova l’olivicoltura ‘di precisione’ per batterla (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Olivicoltura di precisione e valorizzazione della biodiversita'” è il nome di un progetto, il primo di questo genere in Italia, nato dalla collaborazione tra la Societa’ Agricola Villa Filippo Berio (Gruppo Salov) e l’istituto per la Bioeconomia del Cnr di Firenze, che e’ la prosecuzione di un lavoro sinergico tra Salov e Cnr per contrastare lo sviluppo della Xylella. Il nuovo studio, che si sviluppera’ a Vecchiano (Pisa) nell’uliveto di 70 ettari della ‘Filippo Berio’, sviluppera’ nuove tecniche di agricoltura di precisione mai applicate prima all’olivicoltura, migliorera’ lo sfruttamento della biodiversita’ olivicola italiana e valorizzera’ tecniche produttive sostenibili. L’oliveto toscano si trasformera’ in un laboratorio ‘a cielo aperto’ dove analizzare e applicare ... meteoweb.eu

