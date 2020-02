Ufficiosa la data di uscita dell’iPhone 9 a marzo, poco più di un mese al lancio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per l'uscita dell'iPhone 9, identificato in un primo momento come iPhone SE 2, dovremmo aspettare poco più di un mese. In queste ore, un leaker di eccezione, ha diramato un indizio inconfutabile relativo all'appuntamento esatto in cui verrà lanciato il nuovo hardware, proprio ad inizio marzo. A parlare, attrraverso il suo account Twitter è @evleaks (al secolo Evan Blass) che ha lanciato l'anteprima più interessante. Come visibile pure dal tweet riportato al termine di questo articolo, ecco svelato che il prossimo iPhone 9 dovrebbe essere lanciato in data 9 marzo. L'informatore non può dirsi certo nuovo ad anteprime relative al mondo mobile, quindi possiamo considerare abbastanza autorevole la sua anticipazione. Nello screen riportato, è presente poi anche un dettaglio relativo all'uscita commerciale del Samsung Galaxy S20 fissata al 6 marzo. Anche quest'ultimo appuntamento è ... optimaitalia

