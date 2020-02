Terremoto in Calabria: uno sciame sismico nella zona (Di venerdì 7 febbraio 2020) Terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato in Calabria. Numerosi i movimenti tellurici in questa zona nelle ultime settimane. Terremoto in Calabria (screenshot sito cnt.rm.ingv,it) Come riferito dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, l’evento sismico è stato di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter, e si è verificato alle ore 4:37 della notte fra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio. Le coordinate geografiche sono state di 39.38 gradi di latitudine e 17.15 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata a 19 km sotto il livello del mare. La nuova scossa di Terremoto si è verificata ad Albi (Catanzaro), territorio già interessato da uno sciame sismico che si protrae da diverse settimane. Fortunatamente la scossa non ha provocato danni nè feriti, ma solo spavento. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Terremoto TRA CUBA, ... chenews

