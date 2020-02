Tennis, ATP Montpellier 2020: le semifinali di domani saranno Monfils-Krajinovic e Goffin-Pospisil (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella giornata odierna si sono disputati i quarti di finale del torneo ATP 250 di Montpellier (Francia). Sul cemento transalpino nessuna particolare sorpresa: le due semifinali di domani saranno Monfils-Krajinovic e Goffin-Pospisil. Nel primo incontro di giornata il serbo Filip Krajinovic, numero 7 del seeding, ha superato agevolmente in un’ora e quindici minuti il padrone di casa Gregoire Barrere: 6-2 7-5 il punteggio finale. Ancora più breve è stato il match tra Vasek Pospisil e Richard Gasquet: il canadese ha vinto il primo set per 6-1 e dopodiché ha beneficiato del ritiro del francese, che si è arreso per problemi fisici dopo appena mezz’ora di gioco. Non ha deluso, invece, l’ultimo rappresentante della Francia rimasto in gara, Gael Monfils, che ha fatto valere i gradi di leader del tabellone e ha battuto lo slovacco Norbert Gombos per 6-3 6-4. Stesso destino per ... oasport

