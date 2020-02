Sveglia, quella musicale ti aiuterà a essere più efficiente (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Sveglia condizionerà la tua giornata, ma non solo a seconda dell’ora a cui suonerà. Secondo uno studio della Rmit University, infatti, se quando è ora di Svegliarsi parte una melodia musicale, il livello di allerta e attenzione sarà superiore rispetto a quando ci si deve alzare al «bip bip bip» della Sveglia classica. La scoperta è stata pubblicata su PlusOne, e potrebbe avere importanti implicazioni per chiunque abbia bisogno di essere super efficiente subito dopo il risveglio, come chi lavora a turni, i vigili del fuoco, il personale ospedaliero e i soccorritori di emergenza. Secondo l’autore principale dello studio, il ricercatore Stuart McFarlane, l’intontimento mattutino può essere un grave problema. «Se non ti svegli correttamente, le tue prestazioni lavorative possono esserne influenzate negativamente per ... gqitalia

Mary_Lamo : La lacrima sul viso sarà quella che avrò domani mattina quando sentirò la sveglia.E forse pure più di una.… - tiger_deny : Quella di @frankgabbani si che è una bella interpretazione di una canzone che ci rappresenta, anche perché è riusci… - mikapenny : RT @H0PESTR0M: Mika sveglia tutti in quella platea che sono più morti che vivi #Sanremo2020 -