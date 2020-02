Sondrio, gli ritirano la patente: va in caserma e punta la pistola contro i carabinieri, arrestato (Di venerdì 7 febbraio 2020) È entrato nella caserma dei carabinieri di Ponte in Valtellina, in provincia di Sondrio, e ha puntato una pistola calibro 22 alla testa di un militare urlando "vi ammazzo". Un pregiudicato di 50 anni è stato bloccato, disarmato e arrestato per tentato omicidio, lesioni, minacce, percosse, ma anche per porto abusivo di arma. Poche ore prima gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. fanpage

