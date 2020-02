Sanremo 2020, venerdì 7 febbraio. Il programma ufficiale della quarta serata: l’ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti. C’è Gianna Nannini! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Numeri da urlo per il primo Festival di Sanremo targato Amadeus che sta sbriciolando tutti i irecord di ascolti e che ieri ha raggiunto il 54.5% di share. Unica nota stonata l’orario di chiusura delle serate, sempre più tardo e l’impressione è che stasera ci si debba preparare a una maratona con 28 artisti in gara tra Giovani e Big più tanti ospiti. Oggi sul palco dell’Ariston si assegna il primo premio della edizione 2020, quello della categoria Giovani con le semifinali e la finale a scontro diretto fra i 4 concorrenti rimasti in gara. In programma anche l’esibizione dei 24 big in gara che riproporranno per la seconda volta il loro brano inedito sul palco dell’Ariston. Questa è la serata in cui a decidere la classifica sarà la Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, ... oasport

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… -