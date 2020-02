Sanremo 2020, scaletta e ospiti del 7 febbraio: quarta serata (Di venerdì 7 febbraio 2020) Venerdì 7 febbraio arriva la quarta serata di Sanremo 2020. Negli appuntamenti precedenti le emozioni non sono mancate, dal monologo di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne, alle incursioni di Fiorello, sino al tango di Georgina Rodriguez e le parole di Diletta Leotta. Nella quarta serata del Festival Amadeus ha promesso, ancora una volta, un grande show. Accanto a lui ci saranno due co-conduttrici d’eccezione: Antonella Clerici, veterana di Sanremo, e Francesca Sofia Novello, modella, star di Instagram e compagna di Valentino Rossi. Dopo le cover e i duetti, ritroveremo sul palco dell’Ariston tutti e 24 i Big in gara con le loro canzoni, mentre torneranno anche le Nuove Proposte per la semifinale. Due le sfide di coppia fra Tecla Insolia, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri. Di seguito la lista completa dei 24 Big che ascolteremo e i loro brani: Piero Pelù – ... dilei

