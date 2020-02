Roma, Fonseca difende la squadra: “Il responsabile? Solamente io” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il tecnico giallorosso è stato categorico nel dopo gara contro il Bologna: l'unico responsabile della crisi è lui non i giocatori. Un ultimo, estremo tentativo di fare da ombrello a una squadra finita sotto tiro da parte dei tifosi: "Ci sono stati errori individuali, anche se non mi piace parlarne. Dobbiamo lavorare con voglia e coraggio" fanpage

