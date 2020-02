Roger Federer-Rafael Nadal, The Match in Africa: quando si gioca? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roger Federer e Rafael Nadal si affronteranno questa sera a Cape Town (SudAfrica) in un incontro di esibizione. “The Match in Africa” sarà seguito da ben 50mila spettatori, diventando così la partita di tennis col pubblico più numeroso della storia: si preannuncia una sfida estremamente appassionante e avvincente, non ci sarà un trofeo in palio ma nessuno vorrà perdere e la rivalità tra due grandi fuoriclasse della racchetta vivrà un nuovo capitolo. Si incroceranno il numero 2 e il numero 3 del ranking ATP, i precedenti sono in favore dello spagnolo (24 a 16) anche se recentemente è stato lo svizzero a ottenere i migliori risultati. Lo scopo della contesa è estremamente lodevole, l’intero incasso verrà infatti devoluto in beneficenza: a beneficiarne sarà la Fondazione di Roger Federer che sostiene i bambini più poveri in Africa e li supporta nei loro percorsi di ... oasport

WeAreTennisITA : Roger Federer e Rafael Nadal sono pronti a dare vita a un'esibizione da record del mondo, con 50 mila persone attes… - TennisWorldit : Roger Federer e Rafael Nadal giocano con i bambini prima del loro match - infoitsport : Leandro Riedi: “Incredibile potersi allenare con Roger Federer” -