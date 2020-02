Regno Unito. Violenta per 7 ore e uccide una vecchina di 89 anni: ergastolo (Di venerdì 7 febbraio 2020) La sentenza della Corte di Londra nei confronti del 23enne Reece Dempster. “Questo è un omicidio terribile e sadico” ha detto il giudice al momento della lettura del verdetto in tribunale. Vittima e carnefice si conoscevano: l’omicida aveva fatto alcuni lavori nel giardino della signora Woolmer un mese prima dell’aggressione. Era entrato come un ladro nella casa della sua vittima, una vedova di 89 anni, l’aveva stuprata e uccisa. Ora per Reece Dempster, 23 anni, si sono aperte le porte del carcere. A vita. Questa la condanna decisa nei suoi confronti (ergastolo con un periodo minimo di 34 anni dietro le sbarre) dalla Corte di Londra. L’uomo ieri, durante il suo processo all’Old Bailey, ha ammesso ieri disgustosa aggressione perpetrata nei confronti di Dorothy Woolmer avvenuta nella zona di Tottenham, nel nord della City, nell’agosto dell’anno scorso. “Questo è un ... limemagazine.eu

