Oliviero Toscani dopo il licenziamento da parte di Benetton: “Ora basta, non devo più difendere nessuno, solo me stesso” (Di venerdì 7 febbraio 2020) A neanche 24 ora dal licenziamento voluto da Benetton dopo l’uscita infelice sul crollo del Morandi (“ma a chi interessa che caschi un ponte”), Oliviero Toscani torna a parlare. E lo fa a suo modo suo, difendendo se stesso e provando a spiegare ancora una volta la frase incriminata. “Mi sento benissimo, mi sono liberato della responsabilità di Autostrade allontanandomi dai Benetton. Io ero lì per fare altre cose e c’era il problema del Ponte Morandi…” ha detto il fotografo all’AdnKronos. “Ora basta, non devo più difendere nessuno, solo me stesso. Sono felice, mi sono liberato” ha annunciato, quasi a sottolineare che negli ultimi anni è stato costretto a esercitare una sorta di difesa d’ufficio. Il fotografo in questo passaggio non cita mai Benetton, ma è chiaro il riferimento alla famiglia trevigiana e a quanto accaduto ... ilfattoquotidiano

