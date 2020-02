LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA: terza tappa. In testa un terzetto spagnolo, il gruppo insegue a 2’50” di distacco (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Il Gran Premio della Montagna è stato vinto da Ivan Moreno (Equipo Ken Pharma), che è giunto davanti a Hector Saez (Caja Rural – Seguros RGA) e Julen Irizar (Fundacion-Orbea). 14.39 In fuga ora ci sono soltanto Ivan Moreno, Hector Saez e Julen Irizar; inseguono Daniel Vegas (a 32”) e Petr Rikunov (a 52”). Penalver invece è stato ormai ripreso dal gruppo, il cui distacco è leggermente salito a 2’52”. 14.36 I battistrada sono transitati al Gran Premio della Montagna. 14.33 Mancano meno di 72 km all’arrivo, mentre siamo ormai vicini all’unico Gran Premio di Montagna della tappa: la salita di Hondon de Los Frailes è distante meno di un chilometro. 14.29 Ricordiamo l’ordine dei fuggitivi: Hector Saez, Julen Irizar, Petr Rikunov, Daniel Vegas e Ivan Moreno; a 52” Manuel Penalver, a ... oasport

