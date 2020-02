LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA | 6 febbraio Tosca trionfa nella serata evocativa! Bene Pelù

Tiziano Ferro in Amici Per Errore a Sanremo 2020 - il nuovo singolo in anteprima LIVE (video) : Tiziano Ferro canta Amici Per Errore in anteprima live al Festival di Sanremo 2020, nella terza serata di giovedì 6 febbraio. Il nuovo singolo di Tiziano Ferro è stato scritto dallo stesso artista con Massimiliano Pelan e Francesco Gramegna; fa parte del nuovo disco Accetto Miracoli, rilasciato a fine novembre. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 14 febbraio, mentre il video che lo accompagna sarà disponibile già dalle ...

23.25: Non indimenticabile la performance di Benigni,,, Applauso tutto sommato contenuto dell'Ariston 23.23: Un inno all'amore, anche fisico, il Cantico dei Candici 23.19: Dopo una lunga presentazione, Benigni recita il Cantico dei Cantici 23.04: Benigni ha cercato la canzone perfetta e l'ha trovata: il Cantico dei Cantici 22.59: Gag "baudiana" tra Benigni e Amadeus.

«Una - nessuna - centomila» - Sanremo 2020 lancia il LIVE più grande di sempre contro la violenza sulle donne : Dopo le prime tre esibizioni della serata dei duetti di Sanremo 2020, si apre una parentesi importante: Amadeus presenta Una, nessuna, centomila, concerto evento di e con 7 super star femminili della musica italiana contro la violenza sulle donne (il conduttore del festival sottolinea “il più grande si sempre” con questo intento). Le artiste coinvolte nell'iniziativa si svelano all'inizio solo dalle loro voci, ...

22.08: Girl Power

Sanremo 2020 diretta LIVE terza serata : stasera i duetti con le cover

Gli ospiti e i "super ospiti" attesi sul palco dell'Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere

Il 70° Festival di Sanremo proseguirà oggi, giovedì 6 febbraio, alle ore 20.30: al teatro Ariston nel corso della terza serata i 24 Campioni, accompagnati da artisti di fama nazionale ed internazionale, rivisiteranno i brani che hanno fatto la storia della kermesse canora. A votare questa sera sarà la "Giuria Orchestrale" (composta da musicisti e vocalist dell'Orchestra), ed il risultato odierno concorrerà per la classifica finale del

1.41: Finisce qui la nostra lunga DIRETTA della seconda serata del Festival di Sanremo. Buonanotte a chi ci ha seguito finora e appuntamento a domani sera per l'evento legato alla storia dei 70 anni del Festival 1.35: 24) Junior Cally, 23) Morgan, 22) Rancore, 21) Lamborghioni, 20) Riki, 19) Pavone, 18) Nigiotti, 17) Achille Lauro, 16) Jannacci, 15), Anastasio, 14) Gualazzi, 13), Angi, 12)

0.10: La sorpresa finale per Zucchero: Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica 0.06: Secondo pezzo dall'ultimo album di Zucchero: La canzone che se va, una ballad struggente, classico stile Zucchero doc 0.04: Applausi per Zucchero che partirà per un Tour Mondiale 0.01: Attacca l'ultimo singolo, Zucchero: "Spirito nel

21.50: "La classica canzone di Sanremo" è il titolo del pezzo di Fiorello 21.46: Canzone di Sanremo per Fiorello 21.43: Gag da vecchi amici tra Fiorello e Amadeus. Si divertono, ridono e fanno ridere. C'è molto relax, si vede che gli ascolti sono andati bene 21.40: Stayin' aLIVE dei Bee Gees a fare da sfondo musicale allo show di Fiorello 21.38: Lezioni di balletto tenute da

21.38: Lezioni di balletto tenute da Fiorello: "Non sono un etoile, sono un'etoilette"… 21.37: Tonfo finale voluto per lo showman siciliano in giacca di velluto rubino 21.36: Fiorello prende la scena e la presentazione è stile show americano 21.32: Passa in semifinale #MarcoSentieri #Sanremo2020 #Sanremo70