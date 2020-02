Fiorello a Sanremo questa sera ci sarà o no? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lo showman dopo la lite con Tiziano Ferro sarà sul palco questa sera o abbandonerà lo show? In un’intervista con Selvaggia Lucarelli rassicura tutti e promette una cosa La lite tra Tiziano Ferro e Fiorello poteva finire davvero male: lo showman, dopo essere stato inserito in un hastag da Tiziano Ferro, è stato vittima di insulti e minacce, tanto da farlo arrabbiare e infastidire non poco. Ricordiamo che TizianoArticolo completo: Fiorello a Sanremo questa sera ci sarà o no? dal blog SoloDonna solodonna

