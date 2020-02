Coronavirus: 4 casi sospetti su una nave da crociera nel New Jersey, 350 persone monitorate in Tunisia (Di venerdì 7 febbraio 2020) 4 passeggeri a bordo della nave da crociera Royal Caribbean arrivata venerdì mattina in un porto del New Jersey sono stati ricoverati in ospedale in maniera precauzionale come casi sospetti di Coronavirus. Secondo quanto scrive il New York Post, uno dei passeggeri proveniva dalla Cina e aveva avuto la febbre mentre era a bordo della nave. Il Centers for Disease Control and Prevention, l’ente governativo che si occupa della salute pubblica, ha trasferito dalla nave altri 23 passeggeri di origini cinesi, anche se non si ritiene abbiano il virus. Saranno messi su un aereo e rimandati in Cina. Un portavoce della Royal Caribbean ha fatto sapere che a bordo si stanno monitorando tutti gli sviluppi legati al virus e che è in vigore un rigido protocollo medico. La Royal Caribbean ha annunciato che non farà salire a bordo delle sue navi persone con passaporto di Cina, Hong Kong e ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo bilancio: 636 morti, superati 30.000 casi positivi. Salgono a 61 i contagiati sulla nave in Gia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, saliti da 26 a 29 i casi positivi in Europa #coronavirus - matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… -