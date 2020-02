Calcio a 5 femminile, domenica scontro al vertice per la Folgore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl turno numero 12 del campionato di Calcio a 5 femminile, nel girone B della Serie C2 regionale, metterà una opposta all’altra Tramonti e Folgore Acquavella. Le due formazioni, in vetta al raggruppamento, si fronteggeranno domenica, alle ore 17:00 presso il Palazzetto dello Sport di Tramonti.​ ​ FOCUS SULLE DUE SQUADRE​ I due quintetti, che si troveranno uno di fronte all’altro, sono rispettivamente il miglior attacco e la miglior difesa del girone B di Serie C2 regionale di Calcio a 5 femminile: con 70 reti all’attivo la formazione più prolifica risulta,essere la Folgore Acquavella, mentre con sole 6 marcature incassate quella del Tramonti è la retroguardia meno battuta. Le padroni di casa, con 30 punti, giunti in 10 gare, sono le prime della classe a punteggio pieno, mentre le ospiti,, sempre vittoriose in trasferta, con 24 lunghezze, raccolte in 9 match, ... anteprima24

TuttoMercatoWeb : TMW - Zeman e il calcio femminile: 'Di solito le donne in Italia stanno in cucina' - GianelleMauriz2 : @Raiofficialnews @RaiNews @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay @Radio1Rai Almeno una sera a settimana su un cana… - GianelleMauriz2 : @Raiofficialnews @RaiNews @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay @Radio1Rai Dovreste mostrare di più il calcio femminile! -