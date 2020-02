Barcellona, Setien non si scoraggia: «Fatti passi avanti, non guardo il risultato» – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha commentato con ottimismo l’eliminazione in Coppa del Re. Le sue parole Il Barcellona sta vivendo un periodo non facile. Tormentato dai litigi interni, ieri è stato estromesso anche dalla Coppa del Re a causa della sconfitta contro l’Atletico Bilbao. Quique Setien, in conferenza stampa, analizza così la sfida. «Tutto è andato bene, tranne il risultato e l’eliminazione. Sono abbastanza soddisfatto, penso che abbiamo fatto un passo in avanti sulle cose che dobbiamo migliorare. Per molte persone conterà solo il risultato, ma io ho ricavato molte altre impressioni» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

