Alienazione parentale: come una teoria senza basi scientifiche è arrivata in Italia e in UE (Di venerdì 7 febbraio 2020) La teoria, sconfessata dal mondo scientifico, è utilizzata nei casi di separazione per dimostrare che i bambini che non vogliono contatti con un genitore sono in realtà plagiati. Tema di un convegno promosso dall’eurodeputato tedesco Buchner. I verdi, gruppo a cui appartiene, si sono dissociati, ma per le associazioni in difesa dei diritti delle donne non basta: “E’ vergognoso dare credibilità a quella che è a tutti gli effetti una violenza istituzionale”. fanpage

