Tiziano Ferro si scusa con Fiorello per l’hashtag #FiorelloStatteZitto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una Instagram Stories per chiudere le polemiche. Tiziano Ferro, nella serata di ieri, ha affermato di non aver gradito di essere stato messo troppo avanti nella scaletta, con l’esibizione arrivata a sera tarda. Per questo motivo, con intenzione scherzosa, ha lanciato l’hashtag #FiorelloStatteZitto, che metteva nel mirino proprio Rosario Fiorello, reo di aver allungato troppo i tempi della serata. Il presentatore, però, non deve averla presa benissimo e allora il cantante ha pensato bene di fare marcia indietro e di lasciargli un messaggio in camerino che poi è stato diffuso anche sui social network. LEGGI ANCHE > Fiorello: «Il coniglio non lo faccio, stasera ceno con Benigni» Scuse Tiziano Ferro a Fiorello: il messaggio lasciato in camerino «Ciao Fiorello – scrive Tiziano Ferro -, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere, sono lo stesso che a dicembre ... giornalettismo

