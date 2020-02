Strage di Viareggio, ho scritto a Mattarella: Mauro Moretti non può più essere Cavaliere del Lavoro (Di giovedì 6 febbraio 2020) In questo paese la giustizia non è uguale per tutti. Ci sono i cittadini e le piccole imprese, che spesso pagano per gli errori commessi. E ci sono i potenti, gli amministratori delegati di società quotate in borsa che godono di una certa immunità. Per costoro c’è sempre qualche cavillo, qualche prescrizione, che li mette al riparto dagli effetti delle loro azioni scellerate. Nonostante le 43 vittime del Ponte Morandi, solo il M5S vuole togliere le concessioni ai Benetton, mentre gli altri partiti continuano a prendere tempo, a rimandare e minimizzare – forse sono d’accordo con le dichiarazioni di Oliviero Toscani, il fotografo dei Benetton, secondo cui “se crolla un ponte non interessa a nessuno”. Ci sono poi i paradossi che solo l’Italia sa regalare: un manager, Mauro Moretti, condannato in primo e in secondo grado per un’altra Strage, quella di Viareggio del 2009, è stato ... ilfattoquotidiano

