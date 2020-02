Stefano Cucchi, le motivazioni delle condanne dei carabinieri: “Non sarebbe morto se non avesse subito evento traumatico in caserma” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Stefano Cucchi, vivendo sino alla sera del 15 ottobre del 2009, in una condizione di sostanziale benessere, se non avesse subito un evento traumatico, nella sala adibita a fotosegnalamento nella caserma Casilina, non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni, con l’instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che lo hanno condotto alla morte“. E’ quanto scrivono i giudici della corte d’Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 14 novembre hanno condannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a 12 anni per omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Al processo sono stati condannati inoltre a 3 anni e ... ilfattoquotidiano

Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: Stefano Cucchi, le motivazioni delle condanne dei carabinieri: “Non sarebbe morto se non avesse subito evento traumati… - andreafdx : RT @fattoquotidiano: Stefano Cucchi, le motivazioni delle condanne dei carabinieri: “Non sarebbe morto se non avesse subito evento traumati… - valigiablu : RT @fattoquotidiano: Stefano Cucchi, le motivazioni delle condanne dei carabinieri: “Non sarebbe morto se non avesse subito evento traumati… -