‘Sognando l’Olimpo’: Alice Volpi insegue due medaglie al debutto ai Giochi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alice Volpi è attualmente una delle punte di diamante della squadra di fioretto femminile azzurra, fa parte del “Dream Team” della scherma del Bel Paese che poche settimane fa ha raggiunto la matematica certezza del pass a Cinque Cerchi come team, e che automaticamente dà la possibilità di gareggiare a tre azzurre nella gara individuale. Tenendo conto che Volpi, Di Francisca ed Errigo dovrebbero disputare la gara individuale, rimarrebbe unicamente un posto disponibile per i Giochi, come riserva della squadra. Ricordiamo che la gara a squadre di fioretto femminile non si è disputata a Rio 2016 per la vecchia rotazione delle specialità della scherma nel programma olimpico, questo vuol dire che il nostro Dream Team potrà difendere il titolo conquistato a Londra 2012. Alice Volpi è nata a Siena il 15 aprile 1992, da padre senese e madre brasiliana, originaria di Rio de Janeiro, ha ... oasport

‘Sognando l’Olimpo’ Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ‘Sognando l’Olimpo’