Sicilia: Lo Curto (Udc), ‘ex province? Fiera delle ipocrisie targata Pd e M5S’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – “Sul mancato rinvio del voto per le ex province, il Pd e i Cinquestelle hanno dato luogo ad una Fiera delle ipocrisie. Non consentire a 60 comuni Siciliani, tra cui due capoluoghi come Agrigento ed Enna e diversi centri con decina di migliaia di abitanti quali Marsala, Barcellona, Vittoria e Carini, di poter esprimere democraticamente la rappresentanza nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane è un fatto assolutamente esecrabile”. Così la capogruppo dell’Udc all’Ars Eleonora Lo Curto.“Se è vero che non si vota da ben dodici anni nelle ex province, ciò è esclusivamente dovuto alle maldestre riforme del governo Crocetta, sostenuto da Pd con la stampella dei Cinquestelle – aggiunge – Fa specie che i partiti di opposizione, nonostante avessero sottoscritto l’emendamento per posticipare le ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Sicilia: Lo Curto (Udc), 'ex province? Fiera delle ipocrisie targata Pd e M5S'... - venti4ore : Lo Curto: ‘Bene Tancredi e gli altri Serve unità d’intenti per la Sicilia’ -