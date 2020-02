Sanremo 2020, sul palco con Elodie c’è Aeham Ahmad: ecco chi è il pianista siriano in fuga dalla guerra (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sarà sul palco di Sanremo con Elodie per cantare “Adesso tu” Aeham Ahmad, pianista siriano in fuga dalla guerra. Una storia, quella del musicista, che inizia nel negozio di strumenti musicali del padre, musicista non vedente. Aeham Ahmad comincia a suonare in strada, dove porta il suo pianoforte con un carretto. Lui, in mezzo alle macerie. E alla gente, stremata dai jihaidisti, dalle truppe di Assad, dalla guerra. I suo video fanno il giro del mondo, diventano un simbolo, fino a quando le truppe dell’Isis non bruciano il suo piano. E’ allora che il ragazzo decide di partire dalla Siria verso Berlino che raggiunge a piedi, zaino in spalla. Lì, si rifugia in un motel abbandonato dove trova un piano forte e ricomincia a fare quello che faceva nel campo profughi palestinesi di Yamuk. A suonare. L'articolo Sanremo 2020, sul palco con Elodie c’è Aeham Ahmad: ecco ... ilfattoquotidiano

