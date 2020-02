Sanremo 2020, Sabrina Salerno commenta l’incidente sulla scalinata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Su Instagram, Sabrina Salerno commenta l’incidente sulla scalinata di Sanremo 2020. La cantante ha conquistato l’Ariston nel corso della seconda serata del Festival. Sorridente e strepitosa, a 51 anni è tornata sul palco che le regalò una fetta del suo successo. Ad annunciare il suo ingresso Amadeus che l’ha fortemente voluta come co-conduttrice della kermesse insieme a Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. La Salerno è apparsa in cima alla scalinata del teatro fasciata in un abito nero di Gabriele Fiorucci Bucciarelli con una profonda scollatura e spacco. Durante la sfilata sulle scale però i tacchi a spillo l’hanno tradita e Sabrina si è fermata immediatamente, svelando che qualcosa non andava. “Mi si è incastrata la scarpa”, ha confessato la cantante, che poco dopo, aiutata da Amadeus, ha raggiunto il palco. “Ho un crampo al piede”, ha ... dilei

