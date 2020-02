Sanremo 2020, Amadeus chiede scusa in conferenza stampa: “Non capiterà più” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La seconda serata di Sanremo 2020 è stata infinita. Amadeus ha salutato il pubblico di Rai1 all’1,43 esatta: un record. Solo la finale del 2017 era durata 3 minuti di più e non succedeva dal 1988 che il Festival durasse così tanto. E tra l’altro l’appuntamento di mercoledì, 5 febbraio 2020, sarebbe andato anche oltre ma poi è saltata l’esibizione di Sabrina Salerno che avrebbe dovuto cantare “Boys, boys, boys”. Tutti sperano che la Salerno canti la sua hit nella serata di sabato ma è ancora tutto da vedere. Ma cosa ha fatto durare il Festival così tanto? Più che altro i siparietti tra Amadeus e Fiorello, tutti (o quasi) improvvisati. E poi il fuori programma che ha visto protagonista il tennista Nole Djokovic. Il campione ha cantato “Terra promessa” e palleggiato sul palco dell’Ariston con Fiorello. (Continua dopo la foto) Non solo la durata. Anche gli ascolti sono (ancora) da record. ... caffeinamagazine

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -