Sanremo 2020, Alberto Urso in difficoltà: Ornella Vanoni sbaglia l’attacco (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, Ornella Vanoni mette in difficoltà Alberto Urso e sbaglia l’attacco della canzone I duetti hanno caratterizzato la terza serata del Festival di Sanremo 2020. Non con i loro brani inediti, ma con le cover di brani storici della storia del Festival. Sarà una lunghissima serata: la fine del terzo atto della kermesse è fissata per le 2.03. Tra i Campioni in gara anche Alberto Urso che ha deciso di cantare con Ornella Vanoni a Sanremo esibendosi ne La Voce del Silenzio. Esecuzione non impeccabile per la grande cantante: Ornella Vanoni ha sbagliato al Festival di Sanremo 2020 e ha messo Alberto Urso in difficoltà. L’artista, tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana ha perso l’attacco del ritorno ma, fortunatamente, Alberto Urso l’ha rimessa subito in carreggiata in più occasione dell’esibizione. Un vero e proprio peccato per il ... lanostratv

