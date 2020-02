Reddito di cittadinanza, Conte: “Efficacia non è data solo dal numero di beneficiari, ma anche dalla capacità di preservare diritti e dignità” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Il Reddito di cittadinanza è volto a introdurre in Italia uno strumento universale di contrasto alla povertà, di sostegno all’inclusione sociale e alla formazione per il reinserimento al lavoro. È stato concepito come una misura di giustizia sociale, e in parte ha potenziato la sfera di inclusione del Reddito di inclusione”, così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula al Senato risponde al question time in merito al Reddito di cittadinanza. “La misura è rivolta a una platea vulnerabile formata da persone da anni disoccupate ovvero prive di specializzazione o adeguata formazione”, continua Conte che poi sottolinea l’efficacia della politica che non va valutata “soltanto in base alla percentuale di beneficiari che hanno trovato un’occupazione”, ma anche in relazione “alla sua capacità di preservare i diritti essenziali e ... ilfattoquotidiano

