Palermo: Polizia scopre casa di riposo illegale, sequestrata struttura fantasma e una denuncia (2) (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Adnkronos) – Le due unità abitative erano state trasformate in un ambiente unico attraverso l’abbattimento di una parete divisoria ed erano state ricavate 6 stanze che ospitavano 13 posti letto ed 11 anziani; le finestre del prospetto di via Messina Marine venivano tenute perennemente sbarrate, facendo pertanto apparire dall’esterno la struttura disabitata e privando, al contempo, gli ‘ospiti” presenti in quelle stanze di luce naturale.Gli anziani che, come certificato da personale dell’Asp, sono risultati ‘bisognosi di cure socio assistenziali” sono stati riaffidati ai familiari in attesa di essere riprotetti in strutture idonee e, stavolta, accreditate.La titolare è stata denunciata per la violazione dell’articolo 109 del T.U.L.P.S. e per il reato di abbandono di incapaci. La struttura è stata invece sottoposta a sequestro ... calcioweb.eu

