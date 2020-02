NBA 2019-2020: D’Angelo Russell passa ai T-Wolves in cambio di Andrew Wiggins (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da giorni Minnesota TimberWolves e Golden State Warriors stavano lavorando a una trade che consentisse alla franchigia di Minnepolis di acquisire D’Angelo Russell, una delle point guard più forti delle lega. Le due parti, tuttavia, hanno avuto bisogno di tempo per trovare un accordo, dato che i Warriors chiedevano in cambio due prime scelte. Alla fine, la franchigia della California, in cambio di Russell, riceverà un pacchetto comprendente Andrew Wiggins, ala canadese che viaggia a 22 punti a partita, ma che ha anche un contratto pesantissimo e a salire (si parte dai 25 milioni di quest’anno e si arriverà fino a 33 milioni) che scadrà nel 2023. Insieme alla prima scelta assoluta del Draft 2014, inoltre, i Warriors riceveranno anche una prima scelta 2021 protetta in top-3. Ciò significa che se al draft 2021 Minnesota avrà una pick dalla quattro in giù, Golden State sceglierà ... oasport

