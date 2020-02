Morto a 103 anni l'attore Kirk Douglas

Morto a 103 anni Kirk Douglas, icona di Hollywood e star di film classici come "Spartacus". Fino a poco tempo fa aveva goduto di buona salute, nonostante un ictus ne avesse limitato la capacità di parlare. La notizia è stata data, con un post su Facebook, da suo figlio, l'attore Michael: "Con grandissima tristezza io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati. Per il mondo era una leggenda, un attore dell'epoca d'oro del cinema".(Di giovedì 6 febbraio 2020) E'a 103, icona di Hollywood e star di film classici come "Spartacus". Fino a poco tempo fa aveva goduto di buona salute, nonostante un ictus ne avesse limitato la capacità di parlare. La notizia è stata data, con un post su Facebook, da suo figlio, l'Michael: "Con grandissima tristezza io ed i miei fratelli annunciamo checi ha lasciati. Per il mondo era una leggenda, undell'epoca d'oro del cinema".(Di giovedì 6 febbraio 2020)

stanzaselvaggia : E' morto Kirk Douglas a 103 anni. Quando è iniziata questa puntata di Sanremo ne aveva 31. - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Kirk Douglas, leggendario attore di Hollywood e padre di Michael Douglas - LucaDondoni : #sanremo2020 Intanto per chi ama il cinema è morto Kirk Douglas, no non è una battuta, a 103 anni. -