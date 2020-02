Mercato dei crediti deteriorati, opportunità o rischio? (Di giovedì 6 febbraio 2020) I crediti deteriorati (in inglese Npl, non performing loans) stanno venendo gradualmente gestiti e smaltiti dalle banche italiane in maggiore sofferenza per l’elevata esposizione degli Npl alla vigilanza europea e ai vincoli di stabilità dei portafogli. Nel contesto dell’accresciuta regolamentazione, molto spesso pagata a duro prezzo dagli istituti maggiormente oberati, gli Npl, specie se beneficianti di garanzie statali, stanno venendo scambiati con sempre maggiore liquidità. L’Osservatorio Npl di Banca Ifis ha calcolato che i prezzi dei crediti deteriorati protetti da una garanzia (secured) non sono variati eccessivamente tra il 2018 e il 2019, passando dal 33% al 34% del valore nominale dei crediti, mentre quelli unsecured hanno visto la crescita effettiva del prezzo dal 6 all’8%. Molti Npl fanno riferimento a immobili incamerati da banche e società dopo operazioni finanziarie o ... it.insideover

