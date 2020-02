Marcella Ovani delle Lollipop attacca Achille Lauro e sbotta contro un ragazzo: “Non amo le chec*he isteriche” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Martedì sera la performance di Achille Lauro al Festival di Sanremo ha diviso il pubblico. Tra chi non ha apprezzato l’esibizione del cantante di ‘Me Ne Frego‘ c’era anche Marcella Ovani, nota al grande pubblico per essere stata una delle 5 componenti delle Lollipop. “Mille discorsi su Sanremo per chi hanno preso e poi danno la possibilità ad Achille Lauro di mostrarsi nella sua nud*tà. Sanremo teatro di arte, musica ed eleganza. Agghiacciante! Questo è lo schifo più totale per i ragazzi che si affacciano a vedere il Festival della canzone più importante in Italia”. Uno status forte – che come è normale che sia – ha attirato anche qualche critica. “Ma parli tu, che quando hai partecipato con le Lollipop avete preso le stonature più clamorose della storia del Festival. Eravate anche vestite come delle comparse di ... bitchyf

