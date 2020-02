Manca la recinzione, il campetto al Conocal non apre. Ora si sveglia il Comune (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il campetto al rione Conocal nuovo di zecca, chiuso. Donato dalla Fondazione Santobono, dopo due mesi di lavori e 50 mila euro di fondi, all’istituto comprensivo 88esimo Eduardo De Filippo di Ponticelli, senza poterlo utilizzare. Perché Manca una recinzione. Tutto qua. La denuncia di Repubblica, dopo due giorni, coglie nel segno, e ora Comune, chiamato in causa, annuncia che correrà ai ripari il prima possibile. “Sono passati 12 mesi dal taglio del nastro di un recupero molto atteso (quel campo era abbandonato e in stato di degrado da più di 15 anni) – scrive l’edizione napoletana di Repubblica – eppure i bambini continuano a giocare in strada. I cancelli di quello spazio restano sbarrati”. L’assessore allo Sport Ciro Borriello, investito della cosa, cade dalle nuvole: “Non ne sapevamo nulla ma ci attiviamo subito, lunedì abbiamo organizzato un ... ilnapolista

napolista : Manca la recinzione, il campetto al #Conocal non apre. Ora si sveglia il Comune Dopo la denuncia di Repubblica… - ghuhhv45 : Comune chiude campetto di calcio della scuola in quartiere di camorra perché manca recinzione… - ilquotidiano1 : Comune sotto accusa, chiude campetto di calcio della scuola nel quartiere di camorra perché… -