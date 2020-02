LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6, 5-4 Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’azzurra serve per il secondo set (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Due set point per la Giorgi! 30-15 Gran prima della marchigiana. 15-15 Dritto a rientrare della ragazza di Tallin, che buca la Giorgi. 15-0 In corridoio la risposta dell’estone. 5-4 Fa il suo dovere la Kontaveit che ricuce lo strappo con la sua rivale provando ora il tutto per tutto nel game di risposta per allungare questo secondo parziale. 40-0 Altra ottima prima della padrona di casa. 30-0 Servizio vincente dell’estone. 15-0 Lungo il colpo d’approccio dell’azzurra. 5-3 Tiene il servizio al momento giusto la Giorgi, che nel prossimo turno di servizio potrà avvicinarsi alla vittoria di questo parziale. 40-15 Dritto poderoso e vincente della Giorgi. 30-15 Sbaglia l’estone. 15-15 Un punto ciascuno nei primi due rally. 4-3 Giorgi SI PRENDE SUBITO UN NUOVO BREAK tornando avanti in questa partita ... oasport

