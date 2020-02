LIVE Giorgi-Kontaveit 0-0, Fed Cup 2020 in DIRETTA: si comincia! L’azzurra è al servizio (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 servizio che fa male quello della Giorgi. Annullata la prima palla break. 15-40 Doppio fallo Giorgi. Due palle break per l’Estonia. 15-30 Risposta e dritto: armi vincenti della padrona di casa. 15-15 Lungo il dritto dell’estone. 0-15 Passante vincente di Kontaveit. SI COMINCIA CON LA Giorgi AL servizio! h 16.33 Si stanno riscaldando Camila Giorgi e Anett Kontaveit: a brevissimo inizierà il match! A breve inizierà il secondo match in programma: quello fra Camila Giorgi e Anett Kontaveit. Restate con noi! 6-1, 6-1 FINISCE QUI! ELISABETTA COCCIARETTO VINCE UN MATCH MAI IN DISCUSSIONE: l’azzurra porta a casa il primo punto per l’italia. 40-30 Prima al corpo e match point. 30-30 Qui prende la mira e sfodera una risposta vincente l’estone. 30-15 Doppio fallo: un regalo anche da parte della Cocciaretto. 30-0 In ... oasport

