Kirk Douglas è morto, i 103 anni di un divo di Hollywood (Di giovedì 6 febbraio 2020) Kirk Douglas è morto a 103 anni, dopo una vita di grandi film Kirk Douglas è morto. Nella tarda serata di ieri (per noi italiani), il somigliantissimo figlio Michael Douglas ha annunciato pubblicamente il decesso del padre. Kirk Douglas aveva 103 anni, ed era rimasto uno dei pochi superstiti della Hollywood dei tempi d'oro a essere ancora in vita. Protagonista di film indimenticabili come Spartacus, Orizzonti di gloria e Sfida all'OK Corral, Kirk Douglas è stato uno dei nomi di punta dello star system per la maggior parte della sua carriera. E, da anziano, è diventato leggenda proprio per la sua longevità e la voglia di vivere, che non l'ha mai abbandonato. Legatissimo alla famiglia del figlio, l'ex attore e produttore conduceva una vita serena lontano dai riflettori. Ma gli appassionati di cinema si erano abituati alle sue rare apparizioni insieme a Michael, a ...

