In Iowa ha vinto Bernie Sanders (Di giovedì 6 febbraio 2020) Perché su tutti i giornali e i siti si legge che Pete Buttigieg ha vinto (o sta vincendo) le primarie democratiche nello Iowa, mentre col 97% dei Caucuses scrutinati è Sanders a essere nettamente in testa? Eppure i dati sono di facile reperimento, basta andare sul sito del New York Times. Dove i voti che vengono riportati (alle 11 ora italiana, 5 ora di New York) sono i seguenti: su 172,510 voti espressi, Sanders 42,672, Buttigieg 36,718, Warren 32,007, Biden 25,699 e Klobuchar 21,896, dispersi tutti gli altri. In percentuale: Sanders 24,73%, Buttigieg 21,28%, Warren 18,55%, Biden 14,90%, Klobuchar 12,69%.Invece, i dati che vengono riportati dalle testate italiane (e che vengono dati dal New York Times come prima apparizione, seguita solo in seconda “schermata” dai dati dei voti) riguardano non già i voti ottenuti, unica misura dell’effettivo ... huffingtonpost

