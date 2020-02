Il fratello di Pago e Miriana contro Serena Enardu, anche il piccolo Nicola è deluso (Foto) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Come ha reagito la famiglia di Pago all’ingresso di Serena Enardu (foto) nella casa del Gf Vip? Alla rivista Spy è il fratello Pedro a commentare che per lui l’ex tornista è solo un’egoista. anche sua madre e sua sorella la pensano allo stesso modo, ma non è tutto, perché sembra che anche Miriana Trevisan non sia stata felice dell’arrivo di Serena accanto al suo ex marito. Tutti vogliono il bene del cantante e forse per il suo bene e la sua serenità sarebbe stato meglio vivere da solo questa esperienza nel reality di Canale 5. C’è anche il piccolo Nicola, il figlio di Pago e Miriana, che sembra sia deluso, doveva essere lui la sorpresa per il suo papà e non la sua ex compagna. Il ritorno di fiamma non è piaciuto a tutti, non solo ai telespettatori del Grande fratello Vip ma anche e forse soprattutto a chi conosce bene Pago. E’ DAVVERO FELICE Pago CON Serena Enardu? E’ questa la ... ultimenotizieflash

zazoomblog : Grande Fratello Vip il fratello di Pago contro Serena Enardu: Egoista - #Grande #Fratello #fratello #contro - DellaDglive : ci scommetto che al prossimo Grande Fratello VIP ci entrerà Ida e dopo Riccardo come Pago - Serena #uominiedonne - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: SCATTA IL “DANCING FREEZE” E FRA PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA VOLANO ABBRACCI E TENER… -