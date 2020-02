“I richiedenti asilo non sono clandestini”: Lega condannata a risarcire due associazioni pro-migranti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lega condannata: “I richiedenti asilo non sono clandestini” Definire clandestini dei richiedenti asilo è discriminatorio. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano confermando la sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva condannato la Lega Nord di Saronno per alcuni manifesti affissi nella cittadina in provincia di Varese nell’aprile del 2016, manifesti in cui si accusava il Governo di allora (quello guidato da Matteo Renzi, ndr) di voler mandare nella cittadina lombarda 32 “clandestini”. I giudici hanno accolto il ricorso dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e della Società italiana di medicina delle migrazioni (Naga), condannando il Carroccio a versare 5mila euro di risarcimento a ciascuna delle due associazioni. L’utilizzo falsato delle parole è la chiave della strategia di comunicazione della Lega di ... tpi

matteosalvinimi : ? Dopo aver riaperto i porti, il governo riapre i portafogli degli Italiani, aumentando i soldi per chi accoglie ri… - matteosalvinimi : E come reagisce il governo? Con una circolare alle prefetture in cui si invita ad aumentare i rimborsi per le strut… - amnestyitalia : Grecia: a rischio la vita e la salute di migliaia di adulti e bambini. L'appello da firmare -