Giuseppe Lucifora: lo chef ucciso era coinvolto in un giro di usura? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Giuseppe Lucifora, lo chef siciliano brutalmente ucciso lo scorso novembre a Modica (Ragusa), potrebbe essere stato coinvolto in un giro d’usura. Nulla di sicuro, ma l’ipotesi scaturisce dal fatto che il 58enne avesse un tesoretto di circa un milione e mezzo di euro. Un patrimonio consistente in contanti, preziosi, titoli e opere d’arte. Giuseppe, conosciuto dagli amici come Peppe, è stato trovato senza vita a casa sua, precisamente nella camera da letto, chiusa dall’interno. Il settimanale Giallo ha rilasciato alcuni particolari sull’autopsia effettuata dal medico legale incaricato dalla procura, dottor Giuseppe Iuvara. L’uomo sarebbe stato ucciso da qualcuno che lo ha picchiato e poi strozzato con una violenza disumana. Giuseppe Lucifora: scoperti dettagli clamorosi sull’omicidio In un primo tempo, gli inquirenti avevano seguito la pista del ... kontrokultura

