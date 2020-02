**Enel: Starace, ‘in 2019 eccellente performance, ebitda superiore a target’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Nel 2019 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita conseguendo, ancora una volta, gli obiettivi prefissati, con un ebitda ordinario di 17,9 miliardi di euro, superiore al target già rivisto al rialzo così come comunicato a fine 2019”. Così in una nota Francesco Starace, l’ad e direttore generale di Enel, commentando i risultati preliminari del 2019. “L’eccellente performance registrata nel 2019 – sottolinea -rappresenta dunque un ulteriore progresso verso il perseguimento dei nostri obiettivi, ponendoci in posizione privilegiata per il conseguimento dei target del Piano Strategico 2020-2022 nonché degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite su cui siamo impegnati”.L'articolo **Enel: Starace, ‘in 2019 eccellente performance, ebitda superiore a target’ sembra essere il ... calcioweb.eu

