Detenuto magrebino appicca un altro incendio in cella: 3 agenti intossicati in ospedale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lo straniero, appena tre giorni fa, aveva dato alle fiamme degli oggetti nella sua cella poi, bloccato, aveva aggredito e ferito 8 degli agenti intervenuti. Ieri mattina, nella sua nuova cella, un nuovo episodio: incendio appiccato nel bagno e 3 agenti intossicati finiscono in ospedale Federico Garau  Luoghi: Parma ilgiornale

lucacampitello1 : (Lo stesso) Detenuto magrebino manda 11 agenti penitenziari all'ospedale in due giorni - lucacampitello : (Lo stesso) Detenuto magrebino manda 11 agenti penitenziari all'ospedale in due giorni - zazoomblog : Ancona detenuto magrebino si ferisce con lamette e pesta agenti - #Ancona #detenuto #magrebino #ferisce -